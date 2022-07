Einbruch am Flughafen Langkampfen: Täter wollte mit Flugzeug wegfliegen

Langkampfen – Ein Einbrecher wollte Mittwochfrüh am Flughafen Langkampfen offenbar ein Flugzeug stehlen. Laut Polizei brach der Unbekannte gegen 6.35 Uhr in den Hangar ein. Er nahm mehrere der dort verwahrten Schlüssel. Dann versuchte er ein Kleinflugzeug zu starten.

Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit einem am Hangar abgestellten „Sicherheitsauto“. Dieses Fahrzeug wurde gegen 8.30 Uhr in Vomp aufgefunden. Die Fahndung verlief bis dato ergebnislos. An der Suche nach dem Täter waren insgesamt 17 Polizeistreifen samt zwei Polizeispezialfährtenhunden aus dem Bezirk Kufstein und dem Bezirk Schwaz beteiligt.