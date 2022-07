„Schmutzige Tricks“: Ton im Rennen um Johnson-Nachfolge wird schärfer

London – Der Ton im Rennen um die Nachfolge des scheidenden britischen Premiers Boris Johnson hat am Mittwoch an Schärfe zugenommen. Zum Ziel von verbalen Angriffen wurde vor allem der als Favorit geltende Ex-Finanzminister Rishi Sunak.

In einer ersten Abstimmungsrunde am Nachmittag stellten sich die acht Kandidatinnen und Kandidaten dem Votum der 358 Tory-Abgeordneten. Nur wer mehr als 30 Stimmen erhält, kommt eine Runde weiter. Mit einem Ergebnis wurde um 18 Uhr (MESZ) gerechnet.

Die Abstimmungen in der konservativen Fraktion sollen in den kommenden Tagen so lange fortgesetzt werden, bis nur noch zwei Kandidaten übrig sind. Diese sollen sich dann einer Stichwahl der Parteimitglieder über den Sommer stellen. Ein Johnson-Nachfolger soll am 5. September gekürt werden.