86-Jährige kam bei Brand in Gschnitz ums Leben

Gschnitz – Eine 86-Jährige ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden bei einem Brand in einem Wohnhaus in Gschnitz ums Leben gekommen. Der 59-jährige Sohn der Einheimischen, der im selben Haus wohnt, bemerkte kurz nach 5 Uhr starken Rauch aus dem Zimmer der Frau im Erdgeschoß. Er wollte seine Mutter befreien, was aber wegen der Rauchentwicklung nicht möglich war. Ein Passant, der den Rauch ebenfalls bemerkt hatte, setzte den Notruf ab.