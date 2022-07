Einbruch in Firmengebäude in Going

Going – Unbekannte stiegen zwischen Dienstagabend (21 Uhr) und Mittwochfrüh (7 Uhr) in ein Firmengebäude in Going ein und durchsuchten die Werkstätte und die Büroräumlichkeiten. Sie entwendeten einen verankerten Tresor, diverse andere Gegenstände, Maschinen, einen Laptop sowie die Trinkgeldkasse. Beim Verlassen des Tatortes besprühten die Täter die Böden und Türen mit einem Silikonspray. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (TT.com)