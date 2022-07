Am Tristacher See in Osttirol kam es am Dienstag zu einem spektakulären Naturschauspiel: Wie die Plattform dolomitenstadt.at berichtet, baute sich bei strahlend schönem Wetter eine Windhose über dem See auf. Der „Mini-Tornado“ wirbelte demnach neben Seewasser auch Luftmatratzen durch die Luft, bevor er Richtung Westen abzog.