Versuchter Raubüberfall auf Juwelier in Kufstein

Kufstein – In Kufstein läuft aktuell eine Alarmfahndung. Grund ist ein versuchter Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Innenstadt, hieß es am frühen Abend seitens der Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Demnach soll es sich um zwei bewaffnete Täter handeln. Ob es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole oder um eine echte Waffe handelte, war nicht bekannt. Auch warum der Überfall scheiterte, war zunächst unklar.