Versuchter Raubüberfall auf Juwelier in Kufstein: Fotos veröffentlicht

Kufstein – Nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Kufsteiner Innenstadt war am Mittwochabend im Unterland eine Alarmfahndung im Gang. Zwei Maskierte betraten gegen 17.20 Uhr das Geschäft und forderten Bargeld. Das Duo bedrohte die Angestellte dabei mit einem Gegenstand in Form einer Pistole. Ob es sich um eine Schreckschusspistole oder um eine echte Schusswaffe handelte, war zunächst noch nicht geklärt. Als die Angestellte der Geldforderung nicht nachkam, ergriffen die beiden die Flucht.