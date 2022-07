Feuer in Kitzbüheler Wohnhaus: Balkon stand in Flammen

Kitzbühel – In Kitzbühel heulten am Mittwochnachmittag die Sirenen: Am Balkon eines Wohnhauses war ein Brand ausgebrochen. Bei Eintreffen der Stadtfeuerwehr standen der Balkon sowie die Holzfassade im dritten Stock in Vollbrand. Mittels Drehleiter gelangten die Feuerwehrleute in die Wohnung, in der sich jedoch keine Personen befanden.