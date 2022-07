Wanderin (86) stürzte in Obsteig vor den Augen ihres Bruders in den Tod

Obsteig – Von einer Wanderung ist am Mittwoch in Obsteig eine 86-Jährige nicht mehr lebend heimgekehrt. Die Frau war gemeinsam mit ihrem Bruder (85) am Weg zur Marienbergalm gewesen. Auf dem Rückweg war sie auf einem etwas steilen Wegabschnitt im Bereich „Ploder" hingefallen – und stürzte im angrenzenden Wald etwa 150 Meter in den darunter verlaufenden Marienbergbach ab. Für die Einheimische kam jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch an Ort und Stelle. (TT.com)