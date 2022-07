Kunststraße Imst wieder „light": Auch heuer „Kunstspaziergang“

In einer Aussendung der Imster Kulturreferentin GR Barbara Hauser werden die Gründe angeführt: Einerseits sei nicht abzusehen, wie sich das Pandemiegeschehen im Herbst entwickeln werde. „Andererseits will man neu denken, das Konzept der Kunststraße neu aufrollen“, teilt die Stadt mit. Dafür wolle sich das Kulturreferat der Stadt Imst Zeit nehmen. „Zeit, um ein überarbeitetes, zukunftsweisendes Projekt auf die Beine zu stellen und die Marke Kunststraße fit für die Zukunft zu machen“, bekennt man sich aber zu der schon traditionellen Veranstaltung in der Adventzeit.