Endkunden-Gaskosten werden sich in Deutschland verdreifachen

Die Heizkostenabrechnung für private Haushalte steigt auch in Deutschland massiv an.

Abschlagszahlung wird in Deutschland die regelmäßige Zahlung an den Gas- und Stromanbieter genannt. "Ab 2023 müssen sich Gaskunden auf eine Verdreifachung der Abschläge einstellen, mindestens", fügte er hinzu. An den Börsen hätten sich die Preise zum Teil versiebenfacht. "Das kommt nicht alles sofort und nicht in vollem Umfang bei den Verbrauchern an, aber irgendwann muss es bezahlt werden. Und deshalb ist es ja auch so sinnvoll, jetzt stärker zu sparen", führte Müller weiter aus.