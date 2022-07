„Kino, Konzerte und coole Drinks": Prämierte Filme beim Sommerkino St. Johann

St. Johann i. T. – Der Name Lunaplexx, Kino unterm Sternenhimmel, stammt noch aus der Zeit, als die Filme in Oberndorf unter freiem Himmel gezeigt wurden. Seit einigen Jahren findet die Veranstaltung aber in der Alten Gerberei in St. Johann statt, der Titel ist geblieben. Der Verein „Musik Kultur St. Johann“ hat den Sternenhimmel einfach auf die Decke der Alten Gerberei projiziert.