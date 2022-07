Kleiner Sieg für Britney Spears: Vater muss unter Eid vor Gericht aussagen

Los Angeles – Der mit juristischen Mitteln ausgefochtene Streit zwischen US-Sängerin Britney Spears (40) und ihrem Vater Jamie Spears (70) geht in eine neue Runde. US-Richterin Brenda Penny entschied am Mittwoch, dass Jamie Spears unter Eid vor Gericht aussagen muss, wie der Internetdienst TMZ.com berichtete. Dies sei ein „großartiger Tag" für Britney, sagte der Anwalt der Sängerin, Mathew Rosengart, laut TMZ.com.

Der Vater des Popstars müsse innerhalb eines Monats vor dem Gericht in Los Angeles seine Aussage machen und Dokumente offenlegen, berichtete die Zeitschrift Variety. Rosengart hatte schon im vergangenen Jahr Anschuldigungen vorgebracht, dass die Sängerin unter der langen Vormundschaft ihres Vaters streng überwacht worden sei. Der Anwalt will auch Vorwürfe untersuchen lassen, wonach sich der Vater an dem Millionenvermögen seiner Tochter bereichert haben soll.