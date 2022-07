Bauernvertreter trafen sich in Stams: Sorge um Produktionsflächen wächst

„Es geht auch in der Landwirtschaft darum, dem Klimawandel gegenzusteuern“, erklärt der Präsident der Tiroler Kammer, Josef Hechenberger. Denn man müsse auf trockenresistente Sorten umstellen und der Wald stehe aufgrund höherer Temperaturen ebenso vor einem Umbau – aber dieses Gegensteuern „liegt in der Grund-DNA der Landwirtschaft“. Außerdem habe der Angriffskrieg der Russen die Frage nach der Versorgungssicherheit in Österreich mit Lebensmitteln aufgeworfen. „Die Bauernfamilien werden auch in Zukunft Österreich versorgen“, betont dazu Hechenberger. Man nehme die brisanten Themen an. Bis zum Herbst sollten alle Bauernfamilien in Sachen gemeinsame Agrarpolitik beraten sein.