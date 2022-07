„Wünsche mir mehr Erfolge“

Der Tiroler Sandro Kopp trifft heute im Telfs-Achtelfinale auf den Tschechen Petr Nouza. © gepa/Klansek

Von Robert Ullmann

Telfs – Es war nicht der Sprung in die erweiterte Tenniselite. Auch nicht die Erfüllung eines Traums. Es war das Ergebnis harter und konsequenter Arbeit. „In meiner bislang besten Saison“, so Sandro Kopp, scheint der Tiroler Tennis-Profi in der am Montag veröffentlichten Weltrangliste erstmals unter den Top 700 auf. Exakt auf Position 691. In der Tat kein Aufreißer. Oder mit Filip Misolic vergleichbar, dem Vorjahressieger des Telfer Turniers. Der Steirer schaffte bekanntlich den Sprung auf Position 212, ist damit drittbester Österreicher im ATP-Ranking, womit die Wichtigkeit der ITF-Turniere in Österreich, im Besonderen in Tirol, einmal mehr herausgestrichen wird.

Kopps Verbesserung in der Rangliste bestätigt die langjährige Trainingsarbeit bei Hakan Dahlbo in Seefeld und weckt gleichzeitig Hoffnungen beim 22-Jährigen. „Ich würde mir mehr Erfolge auf dieser Ebene wünschen“, sagt der Kramsacher. Der einige Matches, wie jenes beim Challenger in Salzburg vor einer Woche, knapp verloren hat. Ein Platz im Semifinale beim ITF World-Turnier in Villach war die bislang beste Platzierung des Tirolers in der diesjährigen Saison. Im Doppelbewerb beim 25.000-Dollar-Turnier in Telfs ist er auf dem besten Weg dorthin. Mit Partner Mick Veldheer, seinem langjährigen Trainingspartner, steht er bereits im Viertelfinale. Dort ist mit Niklas Waldner übrigens ein weiterer Tiroler zu finden.

Im Einzel legte Kopp gestern noch eins drauf. Er besiegte nach hartem Kampf und sehenswerter Leistungssteigerung den auf Nummer sieben gesetzten und mit einem Turniersieg in Telfs angereisten spanischen Sandplatz-Spezialisten Alvaro Lopez San Martin 3:6, 7:6, 6:2. „Im ersten Satz war ich zu passiv und hatte zu wenig Länge. Im zweiten Durchgang habe ich besser serviert und spielte in Satz drei mein bestes Tennis aus“, analysierte Kopp den Dreisatzerfolg. Er trifft im heutigen Achtelfinale auf Petr Nouza. Gegen den 23-jährigen Tschechen ist die Bilanz ausgeglichen. Ein Sieg steht einer Niederlage gegenüber. Mit einem Sieg wäre Kopp erstmals im Einzel-Viertelfinale von Telfs. Wie immer: Nach Telfs serviert Kopp beim ITF-Turnier in Innsbruck (17. bis 24. Juli), bevor es zu den weiteren Events in Dänemark und Schweden geht.

Der zweite Tiroler im Einzelbewerb, Aleksandar Tomas, kam mit dem Ranking Nummer 1454 im Gepäck direkt aus Sofia nach Telfs. Zu wenig für einen fixen Platz im Hauptfeld. Die Wild Card des Veranstalters machte einen Auftritt im Kreis der 32 Spieler im Hauptfeld möglich. Gegen Niklas Schell (GER) mischte Tomas einen Satz lang erfolgreich mit, der „Big Point“ für einen Satzgewinn wollte dem 19-Jährigen jedoch nicht gelingen. Und so musste Tomas, wie im Vorjahr, schon nach der ersten Runde die Koffer packen. „Schade“, meinte Turnierdirektor Dietmar Härting, „aber ein Turnier dieser Größenordnung ist kein Honiglecken.“ Härting zog übrigens eine erfolgreiche Zwischenbilanz, war vom Niveau der Spiele begeistert. Auch das bisherige Zuschauer-Interesse deckte sich mit seinen Erwartungen. „Weil am Birkenberg einfach alles zusammenpasst.“

Ins Bild passt somit auch der Sieg von Lokalmatador Mick Veldheer. Der Holländer im Telfer Bundesligadress besiegte Jakub Kroslak (SVK) 7:5, 6:2 und trifft heute auf den an Nummer eins gesetzten Ergi Kirkin (TUR), der Luca Castagnola (ITA) gestern mit 6:2, 6:2 besiegte.