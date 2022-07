35 Grad im Schatten: Ermacora schlägt in Espinho auf

Neben dem Ball hat der Tiroler Martin Ermacora beim Challenger-Turnier in Portugal auch das Viertelfinale fest im Blick.

Espinho – 35 Grad zeigte das Thermometer gestern Nachmittag in der portugiesischen Kleinstadt Espinho an. Inmitten der Hitzewelle befindet sich aktuell auch der Tiroler Martin Ermacora, der mit seinem Beachvolleyball-Partner Moritz Pristauz morgen beim Pro-Tour-Challenger-Turnier in die Hauptrunde einsteigt.