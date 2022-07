Polizeihund „Sam" stellte in Vorarlberg 14-jährigen Einbrecher

Sulz – Polizeihund „Sam" hat Dienstagfrüh in Sulz (Bezirk Feldkirch) einen 14-jährigen Einbrecher gestellt. Der Bursche war gegen 2.00 Uhr in einen Baucontainer eingestiegen. Die gerufene Polizei vermutete eine Person in dem Container, trotz mehrfacher Aufforderung unterblieb aber eine Reaktion. Als die Polizisten „Sam" in den Baucontainer schickten, stellte er den Burschen. Der Jugendliche wurde festgenommen, er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, so die Polizei.