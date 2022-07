Anna Baar erhält den Österreichischen Staatspreis 2022

Anna Baar am 22. Juni 2022 bei ihrer "Klagenfurter Rede zur Literatur" im Rahmen der "46. Tage der deutschsprachigen Literatur" im ORF-Theater in Klagenfurt.

Baar, geboren am 25. Mai 1973 in Zagreb, wuchs zweisprachig in Wien und Klagenfurt auf und studierte zunächst Medizin, was sie jedoch alsbald abbrach. Es folgte ein Studium der Slawistik, Publizistik, Theaterwissenschaft und Medienarbeit, dem sich nach der Promotion 2008 dann die Tätigkeit als Autorin anschloss.