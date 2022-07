Karwendelbahnstrecke bis 22. August wegen Bauarbeiten gesperrt

Während der Dauer der Sperre wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Kund:innen werden gebeten, auf die früheren Abfahrtszeiten in Richtung Mittenwald bzw. spätere Ankunftszeiten in Richtung Innsbruck zu achten. Nicht alle Ersatzhaltestellen der SEV-Busse befinden sich im direkten Bahnhofsumfeld. Die Reisenden werden daher ersucht, sich im Vorfeld über ihre geplante Reise zu informieren bzw. bei wichtigen Terminen bzw. kappen Übergängen für die Weiterfahrt, nach Möglichkeit auf einen früheren Reisebeginn auszuweichen.

Eine Fahrradmitnahme in den Bussen des Schienenersatzverkehrs ist nur im Rahmen des verfügbaren Platzes in den speziell gekennzeichneten SEV-Bussen möglich. Deshalb kann eine Fahrradmitnahme nicht garantiert werden. Zwischen dem Bf. Hochzirl und Zirl (Gemeindeamt) wird während der Dauer der Sperre ein Schienenersatzverkehr mit einem Kleinbus durchgeführt.

Für die umfassende Information der Reisenden wurden die Abweichungen vom planmäßigen Verkehr und die Ersatzfahrpläne in den Onlinefahrplänen unter www.oebb.at und www.vvt.at sowie in den Apps ÖBB Scotty und VVT SmartRide eingearbeitet. Zudem erhalten die Kundinnen und Kunden Auskünfte rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche beim ÖBB-Kundenservice unter der Rufnummer 05-1717 (Österreichweit zum Ortstarif), an den Ticketschaltern und im Internet unter www.oebb.at. Die ÖBB ersuchen ihre Kund:innen, sich bitte unbedingt zeitgerecht im Vorfeld über die Änderungen zu informieren.