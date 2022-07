Junger Mann rettete 28-Jährigen am Baggersee vor dem Ertrinken

Innsbruck – Zu einem aufsehenerregenden Rettungseinsatz kam es am frühen Mittwochabend am Innsbrucker Baggersee. Wie die Polizei am Donnerstag via Presseaussendung berichtete, konnte sich ein im See befindlicher 28-jähriger Somalier gegen 18.30 Uhr plötzlich nicht mehr über Wasser halten.