Kitzbühel stattete Rodionov und Misolic mit Wildcards aus

Thiem, der dank seines „geschützten Rankings" dabei ist und um keine Wildcard angesucht hatte, wird übrigens fix am Dienstag (26. Juli, 19.30 Uhr) sein Erstrundenmatch bestreiten. Rodionov hat nach zwei erfolgreichen Qualifikation seinen dritten Kitz-Hauptbewerb sicher, für Misolic ist es eine Premiere in der Gamsstadt.

„Jurij ist der beste Österreicher im ATP-Ranking, Filip steht seit dieser Woche in den Top 200 der Welt. Sowohl Rodionov als auch Misolic haben sich die Wildcard aufgrund ihrer starken Leistungen in diesem Jahr auf der Challenger-Tour – Rodionov als zweifacher Saisonsieger und Misolic mit Sieg und Semifinaleinzug – mehr als verdient", erklärte Turnierdirektor Alexander Antonitsch in einer Aussendung am Donnerstag.