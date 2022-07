Museum entdeckte „sehr wahrscheinlich" Selbstporträt von van Gogh

© Neil Hanna/National Galleries of Scotland/AFP

Edinburgh – Ein unbekanntes Selbstporträt mutmaßlich vom niederländischen Maler Vincent van Gogh (1853-1890) ist durch Zufall in einem schottischen Museum entdeckt worden. Es handle sich „sehr wahrscheinlich" um eine Zeichnung des berühmten Künstlers, teilte die Schottische Nationalgalerie in Edinburgh am Donnerstag mit. Die Entdeckung erfolgte bei einer mit Röntgenstrahlen vorgenommenen Untersuchung des Van-Gogh-Gemäldes „Kopf einer Bäuerin mit weißer Haube" (1885).