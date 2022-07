Kroatischer Bürgermeister zahlte in Bordell in Kärnten mit dienstlicher Kreditkarte

Zagreb – Ein Kärnten-Besuch des kroatischen Politikers Toni Turčinov im April 2019 schlägt in kroatischen Medien hohe Wellen. Das Investigativportal "Telegram" berichtete am Mittwoch, dass der Bürgermeister der dalmatischen Gemeinde Murter-Kornati in einem Klagenfurter Bordell etwa 1500 Euro ausgegeben haben soll. Er habe die Rechnung mit seiner Dienst-Kreditkarte bezahlt, so der Vorwurf.