Regierungskrise in Rom: Italiens Regierungschef Draghi wird zurücktreten

Italiens Regierungschef Mario Draghi räumt seinen Posten. © PIERRE TEYSSOT

Rom – Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi wird nach Angaben seiner Regierung zurücktreten. Die Koalition der "Nationalen Einheit" existiere nicht mehr, sagte Draghi am Donnerstag. Der Premier zog damit die Konsequenzen aus dem Verhalten der linkspopulistischen Fünf Sterne-Bewegung, die sich am Donnerstag nicht an einer Vertrauensabstimmung über ein Paket mit Stützungsmaßnahmen beteiligt hatte.

Entgeltliche Einschaltung

"In den letzten Tagen habe ich mich bemüht, den gemeinsamen Weg fortzusetzen und sogar versucht, die Forderungen der politischen Kräfte an mich zu erfüllen. Wie die heutige Debatte und Abstimmung im Parlament zeigt, haben diese Bemühungen nicht ausgereicht", sagte Draghi bei einer Ministerratssitzung am Donnerstag. Die Mehrheit der nationalen Einheit, die diese Regierung seit ihrer Gründung im Februar 2021 unterstützt hat, sei nicht mehr vorhanden. Der Pakt des Vertrauens, der die Grundlage des Regierungshandelns bildet, sei gescheitert, so Draghi.

Fünf Sterne blieb Abstimmung fern

Die seit Tagen wabernde Krise erreichte am Donnerstag einen neuen Höhepunkt. Die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung blieb einer wichtigen Parlamentsabstimmung im Senat fern. Damit verzichtete sie auch darauf, Draghi das Vertrauen auszusprechen.

Nach dem Vertrauensvotum im Senat, an dem sie sich nicht beteiligt haben, hatte Italiens linkspopulistische Fünf Sterne-Bewegung Dialogbereitschaft signalisiert. Die Bewegung sei bereit, weiterhin die Regierung von Draghi zu unterstützen, wenn der Premier Garantien für die Durchsetzung ihrer politischen Anliegen geben sollte, betonte die Fünf Sterne-Fraktionschefin im Senat, Maria Domenica Castellone, laut Medienangaben.

Nutzen Sie die gesamte Vielfalt von tt.com plus Greifen Sie auf alle Plus-Artikel zu, erhalten Sie unsere Newsletter und nutzen Sie Tourentipps, Quizze und mehr. Alle Vorteile ansehen

"Wir sind seit jeher Draghi gegenüber im konstruktiven Sinne eingestellt, wir erlauben aber nicht, dass unsere soziale Maßnahmen abgebaut werden", so Castellone. Die Fünf Sterne-Bewegung fordert unter anderem den Erhalt der 2019 eingeführten Mindestsicherung für Einkommensschwache, die die Regierung Draghi ab dem kommenden Jahr abschaffen will. Die Gruppierung fordert außerdem die Einführung eines gesetzlich festgelegten Mindestlohns von neun Euro pro Stunde netto und stemmt sich gegen Pläne für den Bau einer großen Müllverbrennungsanlage in Rom.

Das Regierungsdekret, für das sich die Regierung Draghi am Donnerstag einem Vertrauensvotum im Parlament unterzogen hat, sieht Milliardenhilfen und Investitionen für Familien und Unternehmen vor. Die Fünf Sterne fordern aber mehr Geld. Fünf-Sterne-Chef und Ex-Premier Giuseppe Conte sieht außerdem Forderungen wie die Einführung eines Mindestlohns nicht erfüllt.

Unternehmer erzürnt

Die italienischen Unternehmer reagierten empört auf die Regierungskrise. Carlo Bonomi, Präsident des Industrieverbands Confindustria, zeigte sich am Donnerstag bestürzt über die politische Unsicherheit, die aus der Entscheidung der 5-Sterne-Bewegung resultiert, nicht an einer Vertrauensabstimmung über ein Regierungsdekret teilzunehmen.