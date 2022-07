Ukraine verurteilt jüngsten russischen Raketenangriff

Beamte in Kiew bezeichnen den Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Winnyzja als Kriegsverbrechen. Bei dem Beschuss kamen mindestens 23 Menschen ums Leben. Der Angriff erfolgte, nachdem Gespräche zwischen Moskau und Kiew über die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreidelieferungen am Donnerstag positiv verlaufen sind. "Wir sind definitiv einen Schritt näher an einem Ergebnis", sagte der ukrainische Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow gegenüber Reuters.