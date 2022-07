Biden trifft Abbas - Weiterreise nach Saudi Arabien

US-Präsident Joe Biden will bei seinem Besuch in Israel die unter seinem Vorgänger Donald Trump gekappten Beziehungen mit den Palästinensern kitten. Bei seinem Treffen an diesem Freitag mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im Westjordanland werde Biden neue Finanzhilfen in Höhe von 316 Mio. Dollar (316 Mio. Euro) verkünden, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter.