Kein Mord, aber lange Haft für 35-Jährigen nach Gewalttat

Innsbruck – Der Tod kam langsam. Zwei Tage dauerte es, bis eine 28-jährige Innsbruckerin in der Klinik ihren schweren Verletzungen erlag. Wie sich die Supermarktverkäuferin am 23. bzw. 24. November 2021 diese Verletzungen zugezogen hatte, war am Donnerstag Thema einer Schwurgerichtsverhandlung am Landesgericht. Auf der Anklagebank musste der Lebensgefährte (35) der Frau Platz nehmen. Er habe das Opfer zu Tode geprügelt, warf die Staatsanwältin dem Innsbrucker Mord vor. Doch der bestritt jede Gewalt teils unter Schluchzen und Tränen – die 28-Jährige sei wegen gesundheitlicher Probleme bis zu 20 Mal gestürzt. Die Geschworenen glaubten ihm nicht: 13 Jahre Haft.

Er sei am Vormittag des 23. November vom Einkaufen in die gemeinsame Wohnung in der Amraser Straße zurückgekehrt, schilderte der Angeklagte: „In der Küche fand ich meine Freundin regungslos am Boden liegen. Sie hatte eine massive Beule am Hinterkopf.“ Für den gebürtigen Serben angeblich keine Überraschung – die 28-Jährige habe immer wieder Schwächeanfälle erlitten. Außerdem „war sie eine Selbstverletzerin“. Vor allem in letzter Zeit, weil der gemeinsame Babywunsch nicht in Erfüllung ging. In die Klinik wollte die Verkäuferin aber angeblich partout nicht. Nur ins Bett und etwas schlafen. „Ich wollte ihr ins Schlafzimmer helfen, konnte sie aber nicht festhalten“, verwies der 35-Jährige auf die Drogen, unter deren Einfluss er damals stand. So sei seine Freundin drei weitere Male gestürzt. Auch im Schlafzimmer war die 28-Jährige in den nächsten Stunden laut dem Angeklagten mehrmals aus dem Bett gefallen, ihr Kopf schlug hart auf dem Nachtkästchen auf. Sie prallte angeblich auch „mit vollem Karacho gegen einen eisernen Türstock“. Es sei zudem zu Stürzen gekommen, „die ich gar nicht gesehen, sondern nur gehört habe“. Obwohl ihr Zustand immer schlechter wurde, habe sich die Verkäuferin weiter geweigert, in die Klinik zu fahren. „Wenn ich darauf drängte und das Handy in die Hand nahm, verletzte sie sich selbst und schlug mit dem Kopf gegen die Fensterbank.“ Er habe sich auch mehrfach telefonisch und per WhatsApp mit einem Freund beraten. „Der riet zur Klinik“, gab der Angeklagte zu: „Ja, das war mein größter Fehler und meine Schuld, dass ich nicht die Rettung rief“, schluchzte der Innsbrucker: „Sie war das Zentrum meines Lebens.“