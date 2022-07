Tirol bereitet sich auf den Gas-Notfall vor

Längst steht in Deutschland auf dem Prüfstand, was denn die Politik zum Energiesparen beiträgt. Habeck kühlt sein Büro nur noch auf 26 Grad. Im Bundestag sind jetzt in Innenräumen 26 bis 28 Grad Standard, früher waren es 24 bis 26 Grad. Im Winter werden die Abgeordneten und die Verwaltung mit 20 Grad auskommen müssen. Bisher waren es 22 Grad.