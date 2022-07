Plus

Am 30. September werden in vielen Ländern Mahnfeuer gegen den Wolf entzündet – so auch in Tirol. Und das sorgt jetzt für Aufregung. Der VP-Bauernbund hofft auf aktive finanzielle Unterstützungen für den flammenden Protest. Für die Grünen wäre das eine Umgehung des Spendenverbots.