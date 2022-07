Plus

Am 30. September werden in vielen Ländern Mahnfeuer gegen den Wolf entzündet – so auch in Tirol. ÖVP-Bauernbund und der Almwirtschaftsverein werben dafür. Ein mögliches Sponsoring der Fackeln und Mahnfeuer durch Tourismusverbände und Seilbahngesellschaften sorgte für Aufregung.