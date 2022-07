Empörung in der VP: Geisler und Malaun in U-Ausschuss geladen

Tratter ist ÖVP-Spitzenkandidat in Innsbruck-Land. © Böhm

Innsbruck – Dass mit ÖVP-Geschäftsführer Martin Malaun, Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl, Bauernbundchef LHStv. Josef Geisler und Jungbauernobmann Dominik Traxl zwei Monate vor der Landtagswahl erstmals Tiroler VP-Politiker in den Untersuchungsausschuss in Wien geladen sind, sorgt für Empörung in der VP. Offenbar geht es u. a. um die Corona-Förderungen für die Jungbauern/Landjugend.

Für den ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf ist das ein plumper Versuch, Wahlkampf auf Kosten der Aufklärung zu betreiben und Tirol in bundespolitische Streitigkeiten hineinzuziehen. „Das politische Manöver der Opposition ist durchschaubar und letztklassig. Mit Hilfe ihrer Wiener Kollegen versuchen SPÖ, FPÖ und NEOS zwei Monate vor der Landtagswahl das Land Tirol in die bundespolitische Schlammschlacht hineinzuziehen.“ Erschreckend sei, dass man mit Dominik Traxl einen jungen ehrenamtlich tätigen Tiroler mit Korruptionsvorwürfen in Verbindung bringen und damit die gesamte Jungbauernschaft/Landjugend kriminalisieren wolle.

Nach NEOS-Klubchef Oberhofer forderte gestern auch FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger, dass der Seniorenbund die 185.000 Euro an Corona-Unterstützungen sofort zurückzahlen müsse. „Wenn nicht, muss es die ÖVP tun.“

Tratter Spitzenkandidat

Unterdessen fielen in den ÖVP-Bezirksorganisationen gestern weitere Entscheidungen für die Landtagswahl. In Innsbruck-Land wird LR Johannes Tratter die ÖVP in die Wahl führen, im Bezirk Imst Jakob Wolf. Beide wurden einstimmig von den Parteileitungen nominiert. (pn)