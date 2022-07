Bäder-Euro in Wörgl wird aufgestockt

Wörgl – Seit Montag waren im Wörgler Bürgerbüro die „Bäder-Euros“ erhältlich, am Donnerstagmorgen waren die Schwimmbad-Gutscheine bereits vergriffen. Am Dienstag einigte sich der Stadtrat nun per Umlaufbeschluss, weitere 50.000 Euro aus dem städtischen Budget in die Aktion zu stecken. Ins Leben gerufen wurde sie von allen Gemeinderatsfraktionen gemeinsam.