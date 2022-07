TT-Analyse: Wenn der Bauernbund Feuer und Flamme ist

Das mit den Wölfen ist eine missliche Sache. So wie mit den nicht angeleinten Hunden, wo es dann immer heißt „Mein Hund beißt ja eh nicht“. Im Gegensatz zum treuesten Gefährten des Menschen können Wölfe jedoch nicht an die Leine genommen werden. Sie sind große Beutegreifer und folgen damit nur ihrem natürlichen Instinkt. Und der verträgt sich nun einmal nicht mit der Almwirtschaft in den Alpen, wo Schafe oder Kühe friedlich weiden. Aussperren mit Herdenschutzmaßnahmen funktioniert nur bedingt und ist teuer, der Frust der Schafbauern deshalb verständlich. Problemwölfe müssten rascher entnommen werden können, Wolfsromantik hilft nicht bei der Lösung des Problems. Ob Mahnfeuer gegen Wölfe die richtige Antwort darauf sind, bleibt ebenfalls dahingestellt.