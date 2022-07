Mann in Oberbayern erschossen: Festnahme in Oberösterreich

Burghausen – Bei einer Auseinandersetzung vor einer Spielhalle im oberbayerischen Burghausen ist ein Mann erschossen worden. Der 32-Jährige ist am Donnerstagabend in einem Gewerbegebiet der Stadt an der österreichischen Grenze getötet worden. Der bewaffnete Täter floh anschließend mit einem Auto und wurde wenig später in Oberösterreich festgenommen. Das teilte die Polizei Oberbayern Süd am Freitagmorgen via Twitter mit.