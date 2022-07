Pfarre sucht eine neue Einsiedlerin für Maria Blut in St. Johann

St. Johann i. T. – Schwester Wilbirg Wakolbinger, langjährige Eremitin in der Einsiedelei Maria Blut in St. Johann in Tirol, kehrt nach 13 Jahren wieder in ihren Orden der Linzer Kreuzschwestern zurück. Seit 22. Mai 2009 lebte sie in der schon mehr als 300 Jahre durchgängig bewohnten Einsiedelei im Pfarrgebiet von St. Johann, einer kleinen Eremitage bei der erstmals 1696 erwähnten Wallfahrtskapelle am Fuße des Niederkaisers.