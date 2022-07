Downhiller (45) stieß in Assling mit Trial-Motorrad zusammen: schwer verletzt

Assling – Beim Zusammenstoß mit einem Trial-Motorrad ist am Donnerstagabend in Assling ein Downhill-Fahrer (45) schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber musste den 45-Jährigen in die Klinik nach Innsbruck fliegen. Auch der zweitbeteiligte Lenker, ein 19-Jähriger, kam mit Verletzungen in die Lienzer Klinik.