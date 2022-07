Boarding für das Sommertheater in Kitzbühel

Kitzbühel – Für das 21. Aufführungsjahr hat das Sommertheater Kitzbühel mit „Gate 23“ ein ganz besonderes Stück von Erfolgsautor Stefan Vögel gewählt. „Es ist eine perfekt gebaute Komödie über Zufall und Bestimmung und über die Wünsche und Hoffnungen von uns allen“, erklärt Regisseur Reinhard Hauser. Er ist heuer das zweite Mal beim Sommertheater dabei. Der Kontakt zu Hauser, der in Südfrankreich wohnt, entstand durch Intendant und Hauptdarsteller Leopold Dallinger, der mit Hauser bereits in Wien gespielt hat. Hauser hat aber auch Wurzeln in Reith bei Kitzbühel, wo er als Kind viel Zeit bei seinen Großeltern verbracht hat.