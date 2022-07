Feuerwerk explodierte in Menschenmenge: Zwei Tote in Frankreich

Cholet – Bei einem außer Kontrolle geratenen Feuerwerk im Westen Frankreichs sind einem Medienbericht zufolge zwei Geschwister im Alter von 8 und 25 Jahren ums Leben gekommen. Zudem sei eine dritte Person schwer verletzt worden, als Feuerwerkskörper am späten Donnerstagabend in einer Menge aus Schaulustigen explodierten, berichtete der Sender France 3 Pays de la Loire.

Der Vorfall ereignete sich in der Ortschaft Cholet im Département Maine-et-Loire, wo in der Nacht zum Freitag wie im Rest Frankreichs ein historisches Datum gefeiert wurde: Am 14. Juli erinnert das Land an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution betrachtet wird. (APA/dpa)