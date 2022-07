TT-Tourentipp: Klein, aber fein – Mountainbike-Tour ins Malfontal

Pettneu am Arlberg – Was sucht man in diesen Tagen, in denen die Welt so aus den Fugen zu geraten scheint? Ruhe und Frieden. Gefunden haben wir die am Samstag bei einer Mountainbike-Tour ins Malfontal bei Pettneu am Arlberg (1222 m). Rund sechs Kilometer geht es in das unberührte Tal hinein, eine schöne Halbtages-Tour also. Bergsteiger sind in diesem Tal auch viele anzutreffen: Sie steigen auf zur Edmund-Graf-Hütte auf 2375 Metern und oft weiter auf den Hohen Riffler, mit 3168 Metern höchster Berg der Verwall-Gruppe. Von Pettneu aus ist dieser Berg zwar an einem Tag zu erreichen, allerdings sind dafür 1900 Höhenmeter zu bewältigen. Die Mountainbike-Tour ist um einiges gemütlicher.