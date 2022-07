Mountainbike-Asse wollen in Andorra zurück in die Erfolgsspur

Für Laura Stigger (Bild), Mona Mitterwallner und Co. geht es heute in Andorra über Stock und Stein. © Lorenzi

Innsbruck – Nach der Enttäuschung am letzten Wochenende beim Weltcup in Lenzerheide (SUI) mit Platz 13 für Mona Mitterwallner und Rang 17 für Laura Stigger im Cross Country wollen sich Tirols MTB-Aushängeschilder ab heute in Andorra rehabilitieren. Los geht es mit dem Short Track.

Dabei wartet im Pyrenäenstaat mit seiner Höhenlage (Start auf 1900 Meter Seehöhe) eine besondere Herausforderung auf die Athleten. Grund genug für Stigger, Mitterwallner und Co., bereits seit Dienstag zum Akklimatisieren vor Ort in Vallnord Pal Arinsal zu sein. Trainer Rupert Scheiber will die Herausforderung aber nicht überbewerten: „Wenn man in der Höhe beheimatet und immer in unseren Bergen unterwegs ist, kann so ein Rennen nur schön sein.”