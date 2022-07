Schwimmer und Retter in Nöten: „Tirol Live" heute ab 18 Uhr auf TT.com

Das Wasser steht den Gästen heute bei „Tirol Live“ bis zum Hals. 12-Stunden-Schichten ohne Pause sind seit Jahren Usus, Patienten müssen mitunter lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Der Aufschrei des Betriebsrates des Roten Kreuzes in Innsbruck feuerte die seit Jahren lodernde Debatte um Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst neu an. Das Land will 500.000 Euro als Soforthilfe zuschießen – ein Tropfen auf den heißen Stein, findet Stefan Wehinger, stv. Betriebsvorsitzender des Roten Kreuzes Innsbruck. Das System stehe vor dem Kollaps.