Nächtlicher Brand auf Bauernhof in Umhausen

Umhausen – In der Nacht auf Freitag ist auf einem Bauernhof in Umhausen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 3 Uhr geriet unter der Tennenbrücke ein Stapel Kunststoffpaletten in Brand. Die Feuerwehr Umhausen konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Hof- und Wohngebäude verhindern. Es kamen keine Personen oder Tiere zu Schaden. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Einsatz standen die Feuerwehr Umhausen und die Polizei. (TT.com)