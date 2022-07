Gates will „praktisch mein gesamtes Vermögen" an Stiftung geben

© imago stock&people via www.imago-images.de

New York – Microsoft-Gründer Bill Gates möchte umgehend rund 20 Milliarden US-Dollar (rund 20 Milliarden Euro) an seine Stiftung übertragen. „Ich habe vor, praktisch mein gesamtes Vermögen an die Stiftung zu geben. Ich werde auf der Liste der reichsten Menschen der Welt nach unten rutschen und schließlich ganz verschwinden", schrieb der 66-Jährige auf Twitter.