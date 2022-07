Flugzeug sendete Notsignale: Große Suchaktion im Unterland nach Fehlalarm

Langkampfen – Vermeintliche Flugzeugabstürze sorgten am Donnerstagnachmittag für eine große Suchaktion im Unterland. Gegen 16.30 Uhr ging bei der Leitstelle Tirol die erste Meldung eines möglichen Flugzeugabsturzes am Hinteren Sonnwendjoch in Thiersee ein. Etwa zeitgleich meldete die Landesleitzentrale einen weiteren angeblichen Absturz eines Luftfahrzeuges im Bereich Feldalphorn im Gemeindegebiet von Hopfgarten im Brixental.