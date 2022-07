„Bibi & Tina - Einfach anders“ könnt ihr ab 21. Juli österreichweit in den Kinos sehen. Katharina Hirschberg (Bibi, links) und Harriet Herbig-Matten (Tina) erleben jede Menge Abenteuer am Martinshof. Foto: Filmladen

Du spielst die Bibi ja schon in der Amazonserie, aber im Kino trittst du zum ersten Mal in die Fußstapfen deiner Vorgängerin. Hat man da ein bisschen Angst immer verglichen zu werden?

Naja, ich glaube dadurch, dass ich die Bibi nicht zum ersten mal spiele, haben sich viele an mich als Bibi gewöhnt. Natürlich gibt es trotzdem viele, die mich mit Lina vergleichen, aber ich selbst mache das nicht. Ich habe von Anfang an meine ganz eigene Bibi-Variante gespielt, die sich auch sehr von Linas unterscheidet. Ich könnte das gar nicht genau wie sie machen und will das auch nicht, weil ich Bibi ganz viel von mir persönlich gebe.

Was magst du an Bibi besonders?

Wir sind uns tatsächlich sehr ähnlich. Ich bin auch eher frech, schlagfertig, lebenslustig und rede im Alltag zu 80% ironisch. Trotzdem stehen wir beide für die Dinge ein, die uns wichig sind und interessieren uns für viele Dinge. Ab und zu habe ich beim Dreh aus Spaß mal irgendwas gesagt oder gemacht, was nicht im Drehbuch stand, sondern, was ich als Ina gesagt/gemacht hätte und meistens hat Buck (Regisseur) das dann reingeschnitten.

Jeder würde gern mal wie Bibi hexen. Bei was würdest du am liebsten „hexhex“ sagen?

Bibi und Tina begrüßen Disturber, Silence und Spooky als Feriengäste auf dem Martinshof. Silence spricht nicht, Spooky glaubt an Außerirdische und Disturber sagt Bibi den Kampf an. Sie wird Bibi das Lachen schon austreiben! Disturbers Misstrauen treibt sie schließlich sogar in die Arme des mysteriösen V. Arscher, der einen ausgeklügelten Rachefeldzug gegen Graf Falko führt. Dabei kommt ihnen die Aufregung um einen Meteoritenhagel aus dem All gerade recht und sie versetzen ganz Falkenstein in Panik. Aber V. Arscher hat nicht mit Bibi und Tina und ihren neuen Freunden gerechnet, die sich nicht täuschen lassen.