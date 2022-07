Serieneinbrecher in Hotelzimmer in Wien und Tirol geschnappt

Wien, Innsbruck – Acht Einbruchsdiebstähle in Hotelzimmer in Wien und Tirol soll ein Paar in der Zeit von September des Vorjahres bis Februar 2022 begangen haben. Wie die Polizei am Freitag berichtete, sollen der Mann (32) und die Frau (30) einer international agierenden Tätergruppe angehören. In Österreich verursachten die Verdächtigen einen Gesamtschaden in der Höhe von rund 150.00 Euro.