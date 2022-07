Russen formieren sich in Ostukraine neu, drei Kinder in Winnyzja getötet

Auch der nördliche Teil des Ballungsraums, die Großstadt Slowjansk, rückt wieder in den Fokus russischer Angriffsbemühungen. Dort versuchten die Russen mithilfe von Artilleriefeuer auf eine Reihe von Ortschaften nördlich der Stadt ihre taktische Lage zu verbessern, um so wieder in den Angriff übergehen zu können, heißt es im Lagebericht des Generalstabs.

Internationale Bestürzung rief der russische Raketenangriff am Donnerstag auf die zentralukrainische Stadt Winnyzja hervor. Nach ukrainischen Angaben kamen durch den Einschlag mindestens 23 Menschen getötet worden, darunter 3 Kinder. Neben dem am Donnerstag schon identifizierten vierjährigen Mädchen handelt es sich um zwei Jungen im Alter von sieben und acht Jahren, wie am Freitag bekannt wurde. 71 Verletzte liegen im Krankenhaus, einige davon schweben nach wie vor in Lebensgefahr. 18 Personen gelten als vermisst. Bilder und Videos, die über die sozialen Netzwerke verbreitet wurden, dokumentieren eine Vielzahl ziviler Opfer des Angriffs.