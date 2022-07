Sieben Wölfe streifen heuer durch Tirol: Zwei neue Tiere nachgewiesen

Zwei Wölfinnen und fünf Wölfe wurden in diesem Jahr in Tirol nachgewiesen. (Symbolfoto) © iStock

Innsbruck – Zwei neue Wölfe, die noch nicht zuvor in Österreich erfasst worden waren, streifen durch Tirol. Wie das Land am Freitag mitteilte, wurde die DNA der beiden Tiere anhand von Proben nach Rissen in Ellbögen und Nauders nachgewiesen. Im ersten Halbjahr 2022 sind damit sieben verschiedene Wölfe genetisch bestätigt. Bis auf ein Individuum, dessen DNA bereits im Vorjahr gefunden worden war, wurden alle heuer erstmals in Österreich nachgewiesen.

Im Juni und Anfang Juli diesen Jahres war der Wolf mit der Bezeichnung 158MATK im Almgebiet von Ellbögen auf Beutezug. Insgesamt wurden 24 Schafe und eine Ziege tot aufgefunden. Sieben Lämmer wurden verletzt. Weitere Tiere werden vermisst.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde in Tirol ein weiblicher Wolf nachgewiesen. Das Tier mit der Bezeichnung 157FATK hat in der ersten Junihälfte in Nauders Schafe gerissen.

Weitere Risse in Osttirol

In Osttirol steigt die Zahl der gemeldeten Risse weiter. Dieses Mal wurden in Obertilliach drei Schafte tot aufgefunden. Hier bestehe der Verdacht, dass ein Großraubtier beteiligt gewesen sei, hieß es in der Aussendung. Ein totes Schaf und zwei verletzte Tiere wurden von einer Alm in Anras gemeldet. Die amtstierärztliche Abklärung läuft. (TT.com)