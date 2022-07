Vor der großen Show: Rolling Stone Mick Jagger schlenderte durch Wien

Mit einem Grinsen und Dosenbier in der Hand posierte Jagger vor in ein Gespräch vertiefte Männer. © Twitter/Mick Jagger

Wien – Rund 50.000 Fans werden beim heutigen Konzert der Rock-Legenden Rolling Stones im Wiener Ernst Happel-Stadion erwartet. Frontsänger Mick Jagger ließ sich dabei die Chance nicht nehmen, im Vorprogramm Wien bei Nacht zu erkunden. Der 78-Jährige postete Fotos auf Twitter, Facebook und Co., wie er die Hofburg besucht, vor dem Albrechtsbrunnen bei der Albertina posiert und zwei Passanten ahnungslos bei einem Würstelstand zurücklässt. Dabei genießt Jagger mit einem breiten Grinsen sein Dosenbier. „Vienna by night. See You at the show!", betitelt er seinen nächtlichen Ausflug.

Einer der beiden Männer, die am Würstelstand in ihr Gespräch vertieft waren, äußerte sich auf Twitter zu seiner verpassten Chance. Sie hätten wirklich nicht erkannt, mit wem sie da ihr Bier tranken, so Stefan Kuerzel. Er würde den Rolling Stone trotzdem auf ein weiteres kühles Bier einladen, sollte er sich mit ihnen in Verbindung setzen.

Auch Gitarrist Keith Richards hatte sich am Vortag auf Twitter zum Auftritt in Wien geäußert. Dazu postete er zwei Bilder von einem Auftritt von 1998, der jedoch nicht in Wien, sondern in Wiener Neustadt stattfand (anders als im Tweet erwähnt). (TT.com/mosc)

