Zwei 16-Jährige in Innsbruck ausgeraubt: Fünf Verdächtige gefasst

Innsbruck – Knapp einen Monat nach einem brutalen Raub in Innsbruck hat die Polizei fünf Verdächtige gefasst. Zu der Tat war es am späten Abend des 18. Juni gekommen: Zwei 16-Jährige wurden in der Innenstadt von fünf jungen Männern genötigt, ihre Taschen zu leeren. Anschließend wurden die Opfer durch unzählige Faustschläge schwer verletzt und ausgeraubt.